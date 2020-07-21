شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. لحظة دفن نور سعد غريق مصيف بلطيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفن منذ قليل أهالى محافظة كفر الشيخ نور سعد غريق مصيف بلطيم والذى كان مفقودا في المياه المصيف لمدة 11 يوما قبل أن يجده الغطاسون عصر اليوم .
وكان قد أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تابع أعمال البحث عن جثمان نور سعد كلش الطالب الجامعي، والذى تم العثور عليه بين الصخور بمصيف بلطيم.
وأضاف المحافظ، أن الغطاسين بحثوا بين الصخور وتم العثور على الجثمان، وجارى استخراج الجثمان، وتم استدعاء سيارة الاسعاف لنقل الجثمان، لدفنه فى مقابر العائلة بقرية الرغامه بمركز كفر الشيخ.
وكان نور صاحب الـ22 عاما قد غرق في مصيف بلطيم منذ 11 يوميا، ولم يتم العثور على جثمانه خلال الـ10 أيام الماضية، إلا أن المحافظة أعلنت العثور على جثمانه منذ قليل.
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