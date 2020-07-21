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Top7.. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم مع محمد أسعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت  Top7، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم الإثنين، 20 يوليو، ويقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

 

وتضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها الاتصال الهاتفى الذى جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموافقة مجلس النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة لتنفيذ مهام خارج البلاد، وتحويل مصر لمركز تصنيع لقاح بأفريقيا.

 

وتضمنت النشرة أيضًا، أزمة "المايوه الشرعي" في الساحل، وإصدار عشيق زوجة ويل سميث لأغنية عن علاقتهما، والكشف عن حقيقة هدم "جبانة المماليك".

 

ويذكر أن TOP7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو على مدار اليوم.

 

الزميل محمد أسعد
الزميل محمد أسعد

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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