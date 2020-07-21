شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون عبر هاشتاج "كلنا الجيش المصرى" :اطلب ياريس هتلاقي 100مليون فدائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج " كلنا الجيش المصرى" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، بعد موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة السرية التي عقدت مساء اليوم الإثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.





وتفاعل رواد موقع تويتر مع الهاشتاج "كلنا الجيش المصرى" حيث أيدوا تلك الخطوة لحماية الأمن القومى المصرى والمخاطر التي تواجهه، حيث كتب مصطفى:" هناك دول تمتلك المال، إنما نحن نمتلك رجالا لا تقدر بمال الدنيا، الجيش المصري خير اجناد الأرض"، وكتبت أمل :" أطلب ياريس هتلاقي 100مليون فدائي فوضناك لحماية الأمن القومي المصري فالداخل والخارج".









وكتب عبد الله مهدى، :" ندعم ونؤيد قرارات قيادتنا الرشيدة تجاه العدوان على امننا القومي"، وغردت مروة قائلة :" مصر لما تقول ولادي ..كل مصر تقول بلادي كلنا وقت الجد جنود مقاتله".

Advertisements

وقال أخر عبر الهاشتاج:" كلنا ثقة في جيشنا وفي رئيس بلدنا القائد الاعلي للقوات المسلحة ..100 مليون مصري يدعم ويفوض جيش مصر ورئيس مصر لحماية الأمن القومي المصري .تحيا مصر"، وكتب حسام :" تحيا مصر بشعبها الأبي وجيشها خير اجناد الأرض وشرطتها الوفية وابنها البار الرئيس العظيم السيسي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر تحيا مصر".

يشار أن مجلس النواب، أعلن الموافقة خلال الجلسة العامة السرية التي عقدت مساء اليوم الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.