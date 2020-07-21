شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى لـ"تلفزيون الخليج 365": تركيا لن تتجاوز الخط الأحمر المعلن من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى عبد الرحمن المرشد من المملكة العربية السعودية، أن أن أمن مصر هو أمن المملكة العربية السعودية، قائلاً:" السعودية أكدت مرارا وتكرارا أن أى ما شأن يمس الأمن القومى المصرى هو يمس السعودية، فمصر والسعودية الضلعان الأكبر في العالم العربى".

وأشاد المرشد خلال التغطية الموسعة لـ"تليفزيون الخليج 365"، بالدور المصرى في الأزمة الليبية رداً على التدخل التركى السافر في الشأن الليبيى، قائلاً:" إذا تدخلت مصر ستحسم الموضوع لصالحها، لأنها دولة مؤثرة في المنطقة العربية، وتركيا لن تتجاوز الخط الأحمر الذى أعلنه الرئيس السيسى، وتحرك مصر في ليبيا يؤكد دورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

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كشف الكاتب الصحفى عبد الرحمن المرشد، تفاصيل الحالة الصحية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، قائلاً:" الملك سالمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة، ونسأل الله الشفاء للملك سالمان وأن يمده بالصحة والعافية"، لافتاً إلى أنه تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق للسعودية بعد دخول الملك سلمان المستشفى.