شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف لـ"تليفزيون الخليج 365" بشرى سارة حول موعد وجود مصل كورونا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، إنه يوجد في العالم 155 لقاح محتمل لفيروس كورنا منهم 11 فقط دخلوا المرحلة الأولى وبدأ تجريبهم على البشر، و15 في المرحلة الثانية، و4 في المرحلة الثالثة وهي النائية قبل الموافقات.

وأضاف في مداخلة خلال الفقرة الرئيسية لـ"تلفزيون الخليج 365"، أن العقار الصيني حصل على الموافقة المبدئية لحين الانتهاء من المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أنه بذلك هناك 4 لقاحات ينتظر العالم الانتهاء منها.

وأشار إلى أن لقاح أكسفورد والذي تعاقدت مصر على 30 مليون جرعة منه لو نجحت آخر مرحلة، مشيراً إلى أنه فكرة الدخول في تصنيع المصل الصيني عن طريق شركة فاكسيرا لو نجحت المرحلة الثالثة منه.

وحول بدء التصنيع في مصر، فذكر أنه سيتم البدء في نقل التكنولوجيا بين المصنع الصيني إلى شركة فاكسيرا المصرية ويتم بعد ذلك نظر البنية العادية لتصنيع اللقاح وهذا عادة يتطلب سنوات، مشيراً إلى نتيجة التعاون بين مصر والصين ستتم هذه العملية لتسريعها لتنتهي في 2021 ويتم تصنيع هذا اللقاح في هذا التاريخ.

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لقاء الدكتور إسلام عنان مع تلفزيون الخليج 365

وحول متى سيكون هناك لقاح جيد للفيروس في مصر، ذكر أن "الفاكسين" الذي ينتج في أكسفورد ستظهر نتائجه في شهر سبتمبر ولو كانت جيدة يتم البدء في الإمداد بداية من أكتوبر القادم وطلب الجرعات الخاصة بمصر.

وتحدث عن أنه حدث تشبع في الإصابات بمصر، أي أن كل 10 مصابين أصبحوا لا يعدون إلا حوالي 10 آخرين مؤكداً أن الأرقام مبشرة ولم ترتفع، مشدداً على أهمية الاستمرار في زيادة الإجراءات الاحترازية كل لا تزداد الإصابات مرة أخري.