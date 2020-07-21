شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب جدد للسيسى إلتزام أمريكا بصفقة عادلة حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب جدد لنظيره المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، التزام الولايات المتحدة بتسهيل صفقة عادلة ومنصفة بشأن سد النهضة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان البيت الأبيض، أكد أن الرئيس ترامب والرئيس السيسى قد أكد على ضرورة وقف إطلاق النار فى ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفى بينهم.

وفيما أشاد الرئيس ترامب بالجهود المصرية الرامية إلى استقرار الأوضاع فى ليبيا، والبدء فى مفاوضات من أجل مسار سياسى لحل الأزمة الليبية.