شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ننتظر المرحلة النهائية من لقاح الصين ضد كورونا لبدء تصنيعه خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة إن عبور اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المرحلتين الأولي والثانية وهو حاليًا في مراحله النهائية التي تستغرق 3 أشهر، مؤكدًا أنه حال ثبوت فاعلية ونجاح اللقاح الصيني سيتم تصنيعه في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد" أنه تم الاتفاق مع الصين على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا، لافتا إلى أنه من المنتظر حصول مصر على الموافقات اللازمة من الصين لتصنيع اللقاح في مصر حال الانتهاء منه.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الوفيات بكورونا إلى 4.9% بعد تجاوز عدد الوفيات ل4302 حالة وفاة فيما بلغ إجمالى الحالات المسجل إصابتها بكورونا 87775 حالة حتى الآن.

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وأوضحت بيانات وزارة الصحة والسكان أن هناك تراجعا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد انحسار الانتشار الخاص بالفيروس وكذلك انخفاض حدتة وتفوق البرتوكولات العلاجية فى مواجهة الفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان اعلنت عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا