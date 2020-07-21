شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكشف أسباب وأهداف إنشاء الأكاديمية الأوربية للتراث القبطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الاثنين، بدء عمل "الأكاديمية ‏الأوربية للتراث القبطي"- ‏"‏TEACH‏"‏ ‏- فى دعوة الدارسين من مختلف الدول الأوربية ‏للالتحاق بها ودراسة مواد مثل علم الألحان والموسيقى القبطية وغيرها‎.‎

وقال البابا تواضروس الثاني خلال مقطع فيديو نشرته الأكاديمية: "سعيد بإرسال التهنئة لبداية العمل فى أكاديمة ‏"‏TEACH‏"‏ التى تختص بحفظ ونشر ودراسية التراث القبطي الأرثوذكسى الذي ننتمى له جميعا فى الكنيسة القبطية".

وتابع البابا: "اتطلع لأن تكون هذه الأكاديمية منارة علم ونور تنقل التراث الشرقى لكل الأوساط الغربية، لدينا تراث متعدد فى الفنون، واللغة، واللوتيجيريات، والموسيقى، والألحان، وتقديمه للمجتمع الغربي شئ مهم".

واستطرد بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "وحفظ التراث لقد حفظ فى كنيستنا عبر السينين والقرون، وحين انتشرت كنائسنا فى الغرب وفى اورونا وأمريكا وأستراليا، فصار هناك حاجة لتقديم هذا التراث، وأن يدرس وأن يشجع على دراسته".

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وأكد البابا، أن إنشاء الأكاديمية، خطوة كبيرة نحو المستقبل ونحو تأسيس أعمال دراسية وأكاديمية فى المجال القبطي، مقدما الشكر للبروفيسور ميشيل حنين واهمتماه وتخصيص وقته من أجل هذا العمل.‏

وأثنى البابا تواضروس الثاني، خلال مقطع الفيديو الذي نشرته الأكاديمية، على جهود البروفيسور ميشيل حنين مؤسس الأكاديمية، وعلى الهدف الذي أقيمت من أجله وهو نقل التراث القبطي الأرثوذكسي للدول الأوربية والغربية، كما دعا الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا دميان أسقف ورئيس دير العذراء وأبو سيفين بهوسكتر والكنائس التي حوله بألمانيا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، خلال المقطع ذاته، دول إيبارشياتهم للالتحاق بـ "تيتش"، ورحبوا بالمنضمين.

وشرح البروفيسور ميشيل حنين، هدف الأكاديمية لنقل التراث القبطي لدول أوربا، وطموحاتها في الاعتماد من عدد من الجامعات الأوربية، وإمكانية أن تمنح فيما بعد درجات علمية بعد التخرج كالدبلوما والماجستير والدكتوراة.