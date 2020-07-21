"الأرثوذكسية" تطلق أكاديمية "‏TEACH‏"‏‎ ‎لنقل التراث القبطى للدول الأوربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية بدء عمل الأكاديمية الأوربية للتراث القبطي، أمس في دعوة الدارسين من مختلف الدول الأوربية، للالتحاق بها ودراسة مواد مثل علم الألحان والموسيقى القبطية وغيرها.
وأثنى البابا تواضروس الثاني، خلال مقطع الفيديو الذي نشرته الأكاديمية، على جهود البروفيسور ميشيل حنين مؤسس الأكاديمية، وعلى الهدف الذي أقيمت من أجله وهو نقل التراث القبطي الأرثوذكسي للدول الأوربية والغربية، كما دعا الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا دميان أسقف ورئيس دير العذراء وأبو سيفين بهوسكتر والكنائس التي حوله بألمانيا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، خلال المقطع ذاته، دول إيبارشياتهم للالتحاق ب"تيتش"، ورحبوا بالمنضمين.
وشرح البروفيسور ميشيل حنين، هدف الأكاديمية لنقل التراث القبطي لدول أوربا، وطموحاتها في الاعتماد من عدد من الجامعات الأوربية، وإمكانية أن تمنح فيما بعد درجات علمية بعد التخرج كالدبلوما والماجستير والدكتوراة.
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