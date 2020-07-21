شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرثوذكسية" تطلق أكاديمية "‏TEACH‏"‏‎ ‎لنقل التراث القبطى للدول الأوربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية بدء عمل الأكاديمية الأوربية للتراث القبطي، أمس في دعوة ‏الدارسين من مختلف الدول الأوربية، للالتحاق بها ودراسة مواد مثل علم الألحان ‏والموسيقى القبطية وغيرها‎.‎

وأثنى البابا تواضروس الثاني، خلال مقطع الفيديو الذي نشرته الأكاديمية، على ‏جهود البروفيسور ميشيل حنين مؤسس الأكاديمية، وعلى الهدف الذي أقيمت من ‏أجله وهو نقل التراث القبطي الأرثوذكسي للدول الأوربية والغربية، كما دعا الأنبا ‏أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا دميان أسقف ورئيس ‏دير العذراء وأبو سيفين بهوسكتر والكنائس التي حوله بألمانيا، والأنبا أباكير أسقف ‏الدول الإسكندنافية، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، خلال المقطع ذاته، ‏دول إيبارشياتهم للالتحاق ب"تيتش"، ورحبوا بالمنضمين‎.‎

Advertisements

وشرح البروفيسور ميشيل حنين، هدف الأكاديمية لنقل التراث القبطي لدول أوربا، ‏وطموحاتها في الاعتماد من عدد من الجامعات الأوربية، وإمكانية أن تمنح فيما بعد ‏درجات علمية بعد التخرج كالدبلوما والماجستير والدكتوراة‎.‎