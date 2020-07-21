شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يسند للأنبا ميخائيل وكالة "الإكليريكية" خلفا لأسقف الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل البابا تواضروس الثاني، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وأعرب البابا عن شكره للأنبا مقار أسقف الشرقية و العاشر ووكيل الكلية، عن فترة ‏إشرافه على الكلية خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أسندت مسؤولية وكالة الكلية للأنبا ميخائيل الأسقف العام والمشرف على كنائس قطاع حدائق القبة.‏

وناقش البابا تواضروس، مع أعضاء هيئة التدريس سبل تطوير الكلية والمناهج ‏المستخدمة وأساليب التدريس المتبعة وترقية العملية التعليمية، واستخدامات ‏التكنولوجيا الحديثة خاصة مع ظروف انتشار جائحة كورونا.‏

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