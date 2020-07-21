شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يسند للأنبا ميخائيل وكالة "الإكليريكية" خلفا لأسقف الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل البابا تواضروس الثاني، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.
وأعرب البابا عن شكره للأنبا مقار أسقف الشرقية و العاشر ووكيل الكلية، عن فترة إشرافه على الكلية خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أسندت مسؤولية وكالة الكلية للأنبا ميخائيل الأسقف العام والمشرف على كنائس قطاع حدائق القبة.
وناقش البابا تواضروس، مع أعضاء هيئة التدريس سبل تطوير الكلية والمناهج المستخدمة وأساليب التدريس المتبعة وترقية العملية التعليمية، واستخدامات التكنولوجيا الحديثة خاصة مع ظروف انتشار جائحة كورونا.
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