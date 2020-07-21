شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية تليفزيون ”الخليج 365” تكشف تفاصيل احتجاج ملاك شاليهات الساحل الشمالى بـ"الشورتات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت التغطية الموسعة لتليفزيون الخليج 365 مناقشة عدة موضوعات في مختلف المجالات، ومن بينها انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها عدد من سكان احدى القري في الساحل الشمالى، وهما بيتظاهروا بـ "الشورتات" ضد حاجة الناس ما فهمتهاش وهي "الماستر بلان".

أكد أحمد أيوب أحد سكان القرية، وقفة احتجاجية متحضرة اعتراضا على فروق الصيانة المالبغ فيها ويتم دفعها كل سنة ولا يوجد مقابل خدمة مقدمة بنفس الفروق، وأوضح أن الملاك فوجئوا بمطالبتهم بمبالغ مالية يصل متوسطها إلى 50 ألف جنيه وتصل لـ 100 ألف جنيه سنويا وهذه الأرقام مبالغ فيها، بدعوى أن الوديعة التي قام الملاك بدفعها عن الشراء لم تكفى لأعمال الصيانة، في حين أن تلك الشاليهات لا يتم استغلالها أكثر من 14 يوما فقط.

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وأشار أيوب إلى أن عدد المتضررين يصل إلى 50% من سكان القرية من هذه المطالبات.

وأشار أحمد أيوب إلى الوقفة لم يكن متفق عليها تنظيمها بالشورتات، ولكن تنظيها كان في فترة الظهيرة ومعظم السكان كانوا في ذلك الوقت على الشاطئ خاصة بسبب ظروف درجات الحرارة المتربع، وتم الاتفاق على رفع دعوى قضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الشركة تتخذ قرارات بمنع الملاك من دخول الشاطئ، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تنظيم وقفة أخرى نهاية الأسبوع الجارى.