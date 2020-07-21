شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة: مصر كلها خلف قواتنا المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن تضامنه عقب موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة السرية على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وكتب أحمد أبو هشيمة، عبر حسابه بموقع تويتر:"مصر كلها خلف قواتنا المسلحة"، وذلك عبر هاشتاج " كلنا الجيش المصرى".



رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر تويتر

وكان أعلن مجلس النواب، الموافقة خلال الجلسة العامة السرية التي عقدت مساء اليوم الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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وتفاعل رواد موقع تويتر مع هاشتاج "كلنا الجيش المصرى" حيث أيدوا تلك الخطوة لحماية الأمن القومى المصرى والمخاطر التي تواجهه، حيث كتب مصطفى:" هناك دول تمتلك المال، إنما نحن نمتلك رجالا لا تقدر بمال الدنيا، الجيش المصري خير اجناد الأرض"، وكتبت أمل :" أطلب ياريس هتلاقي 100مليون فدائي فوضناك لحماية الأمن القومي المصري فالداخل والخارج".