شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يكلف أحد مساعديه بالاشراف على صندوق إنقاذ آثار النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتمكين الشباب والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لتولي المناصب القيادية؛ أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بتكليف ايمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بالاشراف على صندوق إنقاذ آثار النوبة خلفاً للعميد هاني ممدوح الذى تنتهي مدة تكليفه اليوم.

جدير بالذكر أنه تم تكليف ايمان زيدان بمنصب مساعد للوزير في أكتوبر 2019. EN القائمة الرئيسية تفاصيل قطاعات الوزارة الرئيسية عن الوزارة صندوق آثار النوبة أنشئ الصندوق ليتولى القيام بكافة العمليات الهندسية والفنية لإنقاذ "معبدى أبو سمبل " والمعابد الصخرية ٬ ومتابعة الأعمال المختلفة التى تتم فى هذه المواقع.

وتدبير جميع الموارد اللازمة لعمليات إنقاذ آثار النوبة ٬كذلك وضع المعايير والشروط المواصفات الفنية الخاصة بالعطاءات والممارسات الخاصة بعمليات الإنقاذ. مهام الصندوق : 1- تنفيذ قرارات منظمة اليونسكو فيما يتعلق بعمليات الانقاذ وذلك بما يتفق مع القيم الثقافية للمنظمة.

2- مراجعة بنود الاتفاقية التى تم إبرامها مع منظمة اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة أو أى اتفاقيات قانونية أخرى مماثلة ٬ واقتراح إضافة أى بنود جديدة لازمة لحفظ وحماية الآثار بهذة المنطقة .

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3- وضع برامج فك المعابد والمواقع الأثرية المختلفة ٬وعرضها على اللجان الدولية المختصة .

4- إمداد مواقع العمل بالموارد البشرية وتوفير الاحتياجات اللازمة لقيام بعمليات الإنقاذ ومتابعة صيانة المواقع التى تم انقاذها.

5- التوعية بعمليات الإنقاذ التى تمت لمنطقة آثار النوبة ٬والتسويق للمواقع والمقتنيات الأثرية فى هذة المنطقة وماتحمله من أهمية تاريخية وحضارية.

6- البحث عن مصادر تمويلية جديدة لصيانة الأثار الواقعة فى منطقة آثار النوبة٬كذلك العمل على تبادل الخبرات الفنية مع المنظمات الدولية فى هذا المجال .