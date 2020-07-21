شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الدكتور حسان دياب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، متمنيا للدولة المصرية "تحقيق المزيد من التقدم والازدهار"، ومؤكدا "عمق روابط الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. Advertisements كما أرسل رئيس الوزراء اللبنانى برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتهنئته بذكرى ثورة 23 يوليو. وأرسل "دياب" أيضًا برقية تهنئة إلى ملك بلجيكا الملك فيليب، وإلى نظيرته البلجيكية صوفى ويلمس، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني البلجيكي، مشيدا بعمق العلاقات الممتازة التى تربط بين البلدين والسعى إلى تطويرها فى المستقبل.

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