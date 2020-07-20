شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارًا بإحالة المستشارين عمر الباز وخيري زويل إلى المعاش (نض كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 401 لسنة 2020، بإحالة كل من المستشار عمر داود عبدالرازق داود الباز، المستشار المساعد بمجلس الدولة، والمستشار خيري سعيد علي زويل، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المعاش.
جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية مساء الاثنين.
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