شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر الخميس المقبل إجازة رسمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون الخميس المقبل ٢٣ يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.
وأوضح القرار أن الإجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات وتستمر وفقا للمواعيد المقررة.
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