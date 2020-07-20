شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: مستعمرة النحل تضم حوالي 5 آلاف نحلة والملكة تنتج ألفي بيضة يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شهاب الدين سعد، الباحث في علوم الطبيعة، أن خلية النحل تتكون من حوالي 5 آلاف نحلة في المستعمرة الواحدة، مضيفًا أن النحل لايقتصر إنتاجه علي العسل فقط، ولكنه ينتج أيضًا غذاء ملكات النحل والشمع.

وأضاف "شهاب الدين"، في لقائه ببرنامج "نبض مصر"، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن دورة حياة شغالات النحل تستمر لمدة 21 يوم داخل الخلية حتي تبدأ الحركة والتنقل حيث يبلغ عمرها شهر أو شهر ونصف فقط، مضيفًا أن ملكة النحل تنتج في اليوم الواحد مابين ألف وألفين بيضة في اليوم الواحد.

وكشف شهاب الدين أن غياب الملكة عن الخلية يسبب حالة من الهرجلة داخل الخلية، مضيفًا أن الملكة يقتصر دورها علي إنتاج البيض فقط ولاتخرج من المملكة نهائيًا.