شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أمن الدولة العليا الأسبق: السيسي أنقذ مصر من الإفلاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعتبر علامة فارقة في تاريخ البلاد، حيث تساوي إنجازات كل عام من الأعوام الستة ألف عام.

وأضاف عبدالرازق خلال لقائه ببرنامج «نبض مصر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الفترة الماضية شهدت تحدي كبير وهو تحسين وضع الاقتصاد المصري ونقلة من مرحلة الصفر في عام 2013 إلى مرحلة النمو، وإنقاذ مصر من شبح الإفلاس، كما أعاد إنشاء البنية التحتية للبلاد لتهيئتها للاستثمار.

وأشار رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن الرئيس السيسي نجح في القضاء على حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر عقب ثورة يناير، وماتبعها مم مخالفات بناء عشوائي، ومحاربة كافة أشكال الفساد التي ضربت الدولة.