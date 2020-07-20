شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أمن الدولة العليا الأسبق: عودة مجلس الشيوخ قرار صائب.. وأردوغان راعي الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن قرار الدولة بعودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية المصرية أمر في غاية الأهمية من أجل إثراء الحياة السياسية والتشريعية، ودعم مجلس النواب في مهمامه المكلف بها من أجل الصالح العام.

وكشف عبدالرازق خلال لقائه ببرنامج «نبض مصر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، عن أن قرار المشرع بتقسيم عضوية مجلس الشيوخ 100 عضو فردي و100 عضو قائمة و100 عضو بالتعيين، يؤكد أن الدولة أرادت تعويض عدم قيام مجلس النواب بإصدار عدد من القوانين الهامة.

وحول الوضع على المستوي الدولي، قال رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، هو راعي الإرهاب في العالم، ويسعى لزرع الإرهاب في المناطق المجاورة للداخل المصري من أجل ضرب استقرار الوطن، مؤكدا أن الجيش المصري قادر على حماية أمن مصر الداخلي والخارجي والتصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف.