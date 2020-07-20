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شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج «كلنا الجيش المصري» يتصدر تويتر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تصدر هاشتاج «كلنا الجيش المصري» أعلى الوسوم تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الإثنين عقب موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة بمهمات قتالية خارج حدود الدولة.
وغرد آلاف الأشخاص على الهاشتاج، دعمًا لمصر وللقوات المسلحة، مؤكدين وقوفهم خلف الجيش المصري وأحقيته في حماية الأمن القومي المصري وحدوده الغربية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.