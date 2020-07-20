شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن طرح كمامة جديدة بـ6 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح نوع آخر من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى المتوافر حالياً وبسعر 8.5 للمستهلك النهائي.
يأتي هذا الطرح تماشياً مع ما تم إعلانه مسبقاً من جانب الوزارة بأنه سيتم توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية، مع التأكيد على أن كافة الأصناف المعروضة تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.
وتم طرح هذه الكمامات كمرحلة أولى اعتباراً من اليوم في محافظات (قنا، البحر الأحمر، الأقصر، اسوان)، وتتولى الشركة المصرية لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين، وتؤكد الوزارة أن هناك أنواع أخرى سيتم طرحها الفترة القادمة وفقاً للأسعار التي تتناسب مع كافة الشرائح المجتمعية.
وأكدت وزارة التموين أن طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين وبحد أقصى ٢ كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن زيادة الكميات المطروحة من الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية).
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