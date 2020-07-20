شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يعاود جلساته 16 أغسطس.. ويهنىء الأعضاء والشعب بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنواب والشعب المصري بقرب حلول عيد الاضحى المبارك. وأعلن «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الاثنين، مواصلة انعقاد جلسات البرلمان يوم 16 أغسطس المقبل. وقال «عبدالعال»: «خططنا لعقد الجلسات البرلمانية قبل هذا الموعد، ولكن لعقد انتخابات مجلس الشيوخ يومى 11 و12 أغسطس، قررنا إرجاء عقد الجلسات البرلمانية ليوم 16 أغسطس نظرا لانشغال الاعضاء بأعمال الانتخابات في دوائرهم». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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