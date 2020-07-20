شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية، ومكاتب لجان الشؤون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية.