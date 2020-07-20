شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الطفلة المشنوقة بأوسيم: «بنتي مش كلبة علشان تموت وحقها مايرجعش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت والدة ريتاج طفلة أوسيم التي قتلت بالشنق في مداخل إحدى العمارات على يد طفلة أخرى، بالقصاص لدم ابنتها التي قتلت غدرًا على يد طفلة تبلغ من العمر 11 عام، قائله أنها ذهبت رفقة إبنتها لشراء عصير من أحدي الأكشاك وفوجئت باختفائها من جانبها لتجد من يبلغها بوجودها مشنوقة داخل أحدي العمارات.

وكشفت والدة ريتاج في لقائها ببرنامج «تفاصيل»، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة «المحور»، أنه لا يوجد لديها أو لدى أسرتها عداء مع أحد أو مشاكل، حيث أن بنتها المتوفية تبلغ من العمر 3 سنوات ويومين، قائلة: «بنتي مش كلبة علشان تموت وحقها ميرجعش، حيث وجدت جثة إبنتها معلقة على ماتور المياه».

وشككت والدة الطفلة في رواية مقتل إبنتها على يد طفلة أخرى تبلغ من العمر 11 عاما فقط، حيث من الصعب قيام الطفلة بشنق بنتها وتعليقها في ماتور المياه، كما أن ابنتها لا تمتلك مشغولات ذهبية تجعلها مطمع للقتل بغرض السرقة.