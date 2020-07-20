شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: نساند جميع الاجراءات التي تحمي الأمن القومي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة وجميع المؤسسات الصحفية القومية مساندتها الكاملة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي المصري.

وأثنت الهيئة في بيان، الاثنين، على قرار البرلمان والجهود التي تبذلها القوات المسلحة للدفاع عن ثوابت الأمة التي لم تسع يوما إلى الحرب، خاصة وأن مصر دائما ما كانت في مقدمة الدول الداعية للسلام المبنى على القوة والقدرة على التصدي لأى مخاطر تهدد البلاد.

وأثنت الهيئة على كافة القرارات التي اتخذتها وتتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات البلاد والتصدي لأي مخاطر تهدد أمن واستقرار الدولة.

كان مجلس النواب وافق، الاثنين، في جلسة سرية على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميليشيات الأجنبية.

وعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة سرية، لمناقشة موضوع هام وفقا لما أعلنه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب عقب إنهاء الجلسة الصباحية للمجلس.

وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة إنه يحق للمجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس أو وفقًا لطلب مقدم من 20 نائبًا.

وأضاف أنه لا يجوز حضور هذه الجلسة إلا لأعضاء المجلس ورئيسه، ومن يرخص لهم بالحضور، ولا يجوز حضور أي من العاملين بالمجلس، عدا الأمين العام.

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وتابع «عبدالعال» أنه لا يجوز لأحد من العاملين بالمجلس من غير النواب من حضور الجلسة السرية، لافتًا إلى أنه عملاً بالقوانين المنظمة والتقاليد البرلمانية سيتم إخلاء القاعة تمامًا من جميع الحاضرين، سواء في قاعة المجلس أو شرفات الصحفيين من المصورين والعاملين بالتليفزيون، على أن يتولى الأمين العام لمجلس النواب وحده مهمة الإشراف على الجلسة، أو أختيار أحد من العاملين لمساعدته.