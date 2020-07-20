شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«تشريعية النواب»: القوات المسلحة تحظى بحب وتأييد الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي أكد في خطابه الأخير على أن الجيش المصري لن يتخذ أي خطوة دون تفويض من البرلمان.
وتابع أن القوات المسلحة المصرية دائما ما تحظى بحب وتأييد الشعب المصري.
وأشار إلى أن الموافقة في الجلسة السرية اليوم ووفقا للدستور تعطي السلطة التقديرية للقوات المسلحة لمواجهة التهديدات والرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لديه التقديرات والحرية في اتخاذ القرارت التفصيلية سواء الزمان أو المكان.
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