شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: دعم مستشفى زاوية الناعورة بعناية مركزة و10 أجهزة غسيل كلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور نصيف حفناوى العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على مستشفى زاوية الناعورة.

وقال إنه تم الانتهاء من تجهيز وحدة العناية المركزة بسعة 13 سرير مزودة بأجهزة التنفس الصناعى، وتفقد وحدة الغسيل الكلوى، حيث الانتهاء من محطة المياه وتجهيز 10 ماكينات غسيل كلوى، مؤكدا أن المديرية تضع خطة لتطوير ودعم المستشفيات باحتياجتها لتحسين الخدمة الصحية المقدمة.

وأضاف «الحفناوى» أنه جار تجهيز مستشفى متخصص لجراحات الأطفال بجنزور، وتعد المستشفى الوحيد المتخصص بذلك في المحافظة.