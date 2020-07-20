شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: مازلنا في حاجة شديدة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إننا «مازلنا في حاجة ماسة وشديدة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا».

وأوضح تاج الدين، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمة الإعلامي سيد على، عبر شاشة قناة «الحدث اليوم» الفضائية، أن البلاد التي حدث بها تراجع في الإصابات ما زالت تمارس الإجراءات الوقائية، ونتمنى ألا يحدث موجة في الخريف أو الشتاء، مؤكدا أن الرئيس السيسي، يتابع بنفسه الاحتياطي الاستراتيجي للمستلزمات الطبية.

وأكد أن «فصل الشتاء يشهد تجمعات وإغلاقا وظهور للفيروسات ونشاطها، وأتمني أن نواصل اتخاذ الإجراءات الواقائية»، مشيرا إلى أن عدد حالات الرعاية المركزة تقل، وكذلك الإصابات، واتخاذ الإجراءات بسيطة وفي متناول الجميع.