شكرا لقرائتكم خبر عن خال الطفلة المشنوقة بأوسيم: المتهمة لها شريك آخر وكاميرات المراقبة صورت الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فجر خال ريتاج طفلة أوسيم التي قُتلت بالشنق في مداخل إحدى العمارات على يد طفلة أخرى، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال إن كاميرات المراقبة الموجودة في مدخل العمارة محل الواقعة صورت حادث الشنق ولحظة دخول المتهمة بصحبة الطفلة قبل أن يسبقها شريكها.

وكشف خال ريتاج في لقائه ببرنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة «المحور»، أن المتهمة قامت بشنق الطفلة بواسطة سلك كهربائى، على الرغم من دخولها العمارة محل الواقعة دون السلك، حيث سبقها شخص آخر ملثم انتظرها في مدخل العمارة.