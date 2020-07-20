شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تكشف حقيقة هدم مقابر أثرية لإنشاء محور الفردوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صحة الصور المتداولة حول هدم مقابر أثرية لإنشاء محور الفردوس.

وقال وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «المقابر التي هدمت ملكية خاصة وغير مسجلة بالآثار، المقابر المنتشرة في الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو كأنها قديمة من ناحية الشكل لكنها ليست أثرية»، مؤكدا أن محور الفردوس بعيد عن كافة آثار القاهرة الإسلامية.

وتابع: «بالرغم من عدم أثرية المقابر إلا أنه تم تسجيل لجنة علمية لمعاينة شواهد القبور لحفظها في سجلات الدراسة لعرضها في أحد المتاحف الحديثة».