"رفض دعوى وقف انتخابات مجلس الشيوخ وحبس المتهم بقتل والدته وزوجته".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حكم نهائي بعدم قبول طعن وقف انتخابات مجلس الشيوخ لرفعة بعد الميعاد

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بعدم قبول الطعن المقام من خالد أبو طه، المحامي، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، لرفعه بعد الميعاد.

رفض دعوى إلزم الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح قائمة حزب الثورة لمجلس الشيوخ

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم قبول الطعن المقام من سيد حسن رئيس حزب الثورة، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم وجود اسم الحزب ضمن الأحزاب التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسي الشيوخ والنواب لرفعه من غير ذي صفة.

«النيابة العامة» تأمر بحبس المتهم بقتل والدته وزوجته وبناته للارتباط بامرأة أخرى

أمرت «النيابة العامة»، بحبس المتهم بقتل والدته وزوجته وبناته رغبة في الارتباط بامرأة أخرى، بمحافظة أسيوط، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم الإثنين، أنها تلقت إخطارًا باندلاع حريق بالعقار المملوك لوالدة المتهم «بمركز البداري» بمحافظة أسيوط، يوم 18 يوليو الجاري، ووفاة المذكورة وزوجة المتهم وثلاث فتيات من بناته ونجاة إحداهن ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اللقطات الأولى لإحباط تهريب 23 مليون قرص وعبوة منشطات

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تهريب 23 مليون قرص وعبوة "منشطات – مكملات غذائية" و25 ألف جهاز "قياس حرارة يدوى – شيشة إلكترونية" إلى داخل البلاد، قُدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ35 مليون جنيه.

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لحريق مخزن بالتوفيقية - (فيديو)

Advertisements

عول شاهد عيان سبب حريق مخزن بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، على مواطن ألقى "عقب سيجارة" في غرفة خشب اشتعلت داخلها النيران وامتدت إلى ظهر عمارة، ومنها إلى بعض المحلات.

تسجيل صوتي| سما المصري تعتذر لجمهورها من المحكمة: "مكنش قصدي.. افتكروني"

حصل "الخليج 365" على تسجيل صوتي للمتهمة سما المصري، من داخل قفص محاكمتها بقضية الدعوة للدعارة.

واعتذرت "المصري" لجمهورها قائلة: "أنا بعتذر للناس كلها على كل اللى حصل، أنا مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص، كل اللي حصل إن أنا كنت فاكره أنى بعيش حياتي عادي جداً على السوشيال ميديا زي زي باقي الناس".

"حقيبة ملابس".. مصدر أمني ينفي وجود قنبلة بأحد شوارع بمدينة الغردقة

نفى مصدر أمني ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن تلقى الأجهزة الأمنية بلاغ بوجود قنبلة بأحد الشوارع بمدينة الغردقة.

الجاني مزق قلبه أمام طفلته.. ليلة مقتل "الجدع" في الحي الشعبي

بعد عناء يوم عمل شاق، عاد الكهربائي الثلاثيني إلى منزله البسيط لتستقبله طفلته بلهفة استعدادا لتناول وجبة الغداء لكن ثمة شخص غير مرغوب فيه انفرطت بسببه حبات عقد الأسرة في أمسية حزينة لقاطني الحي الشعبي.

الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة التوجه إلى إدارات المرور

ناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة- (صور)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.