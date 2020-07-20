محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - طارق سمير: ناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، خلال الـ3 أشهر المُقبلة، ومن بعدها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. ويرصد "الخليج 365" خلال الفيديو جرافيك التالي إرشادات ومعلومات هامة عن الملصق الإلكتروني:

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كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات ومُهلة ٣ أشهر.. الداخلية لمالكي السيارات: سارع بالتوجه للمرور (فيديو جرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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