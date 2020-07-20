محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بنيابة المطرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة السيارات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما سيارة تابعة لإحدى الهيئات الحكومية، كما أمرت النيابة بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من ضبط المتهمين بسرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات، بتردد شخصان على دائرة القسم مستقلان سيارة نقل أفراد "مينى باص" مدون على جانبيها اسم جهة حكومية، وعرضها للبيع بثمن بخس لا يناسب قيمتها الحقيقية.

وبالانتقال والفحص تبين أنهما عامل بمكتب رحلات، وسائق، "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما السيارة المُشار إليها، وبالكشف عليها تبين أنها تابعة لإحدى الجهات الحكومية، ومُبلغ بسرقتها من موظف بذات الجهة، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص اعترفا بتحصلهما على السيارة من (ثلاثة أشخاص "محددين" لإثنين منهما معلومات جنائية) بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمان أيدوها واعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة المضبوطة حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم المعادي، وباستدعاء المبلغ تعرف على السيارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس عاطلين لسرقتهما مينى باص تابع لهيئة حكومية في المطرية 15 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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