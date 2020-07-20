الأربعاء حفل توزيع الجوائز.. ننشر الأسماء والأعمال الفائزة بجوائز الصحافة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وذلك بعد غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بمسرح النقابة.

وأكدت النقابة، أنه نظرًا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على الفائزين فقط دون مرافقين، على أن يتم بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيسبوك.

وينشر (الخليج 365) نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وأسماء الفائزين في المسابقة، والتي أعلنتها النقابة في فبراير الماضي كالتالي:

أولاً:- الجوائز العامة

1- جائزة الإخراج:

الجائزة الأولى: ملف دار الأوبرا المصرية 30 عامًا من الإبداع، و صفحة "جارة القمر.. فيروز"، لبسمة محمد عبدالمنعم أحمد بجريدة "المصري اليوم".

الجائزة الثانية: مجلة علاء الدين وملحقاته ليمنى أسامة فرج، وريهام إمبابي بمجلة علاء الدين، مؤسسة الأهرام.

2- جائزة الكاريكاتير:

الجائزة الأولى: كاريكاتير ( العنف ضد المرأة – والتكنولوجيا ) للزميل فوزى مرسي بمجلة أكتوبر –مؤسسة دار المعارف.

الجائزة الثانية: كاريكاتير (عن الوضع السوري - أزمة فستان رانيا يوسف) للزميل إسلام محمد أحمد بجريدة الوطن.

3- جائزة التحقيق الصحفي:

الجائزة الأولى: "تحقيق السعي بين الألغام.. رحلة تهريب المواشي من ليبيا الى مصر".. للزميل أحمد العميد بجريدة الوطن.

الجائزة الثانية مناصفة بين تحقيق "الوطن" تكشف: مرضى الزهايمر.. السقوط من ذاكرة الدولة".. للزميلين أحمد العميد ومحمد أبو ضيف بجريدة الوطن، وسلسلة تحقيقات عن تنظيم داعش الإرهابي في سيناء للزميل عبدالوهاب عليوة بموقع "الخليج 365".

4-جائزة الحملات الصحفية:

الجائزة الأولى: حملة المخالفات في مستشفى 57357 للزميل أسامة داود بجريدة فيتو.

الجائزة الثانية: حملة "اللعب في الدماغ" للزميلة نهى وجيه بجريدة الفجر.

5- جائزة الحوار الصحفي:

الجائزة الأولى: سلسلة حوارات بعنوان الطريق إلى المستقبل للزميل محمد منصور بجريدة "المصري اليوم".

الجائزة الثانية: حوار فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في حوار "الماضي والحاضر والمستقبل"، للزميل حازم بدر بجريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.

6- جائزة التغطية الخارجية:

الجائزة الأولى: موضوع "اليوم السابع" فى أرض الخوف باليمن للزميلة إيمان حنا بجريدة اليوم السابع.

الجائزة الثانية: سلسلة حلقات عن الحرب فى "سوريا" للزميل أحمد العميد بجريدة الوطن.

7- جائزة الصحافة الاقتصادية:

الجائزة الأولى: موضوع المليارات الضائعة للزميلين دعاء سامي ومحمد وهدان بجريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.

الجائزة الثانية: موضوع صناعة النشر.. تصارع من أجل البقاء – وموضوع صناعة البيانات تقود البيزنس العالمي للزميلة دعاء عبدالمنعم بمجلة الأهرام الاقتصادي – مؤسسة الأهرام.

8- جائزة الصحافة الرياضية:

الجائزة الأولى: عن موضوع الاستثمار على الطريقة المصرية.. ادفع تلعب للزميل عاطف عبدالواحد مصيلحي بجريدة الأهرام.

الجائزة الثانية: موضوع مونديال الهروب الكبير.. للزميل محمود شوقي بمجلة الإذاعة والتليفزيون.

9- جائزة الصحافة الثقافية:

الجائزة الأولى: موضوع " فاروق عبدالقادر في أوراق منسية" للزميل جرجس شكري بمجلة أخبار الأدب- مؤسسة أخبار اليوم.

الجائزة الثانية: سلسلة حوارات بعنوان "عشرة عمر" للزميل خيري حسن بجريدة الوفد.

10- جائزة الصحافة الفنية:

الجائزة الأولى: موضوع "بليغ حمدي مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122 ..ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذي في المقام الشرقي للزميل وائل السمري بجريدة اليوم السابع.

الجائزة الثانية: سلسلة تحقيقات بعنوان "أبيض وأسود".. وموضوع حصريا..عرض خاص لأهم أفلام السينما المصرية الممنوعة من العرض للزميل وليد فاروق محمد بمجلة الشباب - مؤسسة الأهرام.

11- جائزة التصوير الصحفي:

الجائزة الأولى: صورة مصيف الشعب وصورة علاقات في الأسر للزميل روجيه أنيس بموقع "الخليج 365".

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الجائزة الثانية: صورة "55 مصابًا في حادث خروج عربات" قطار المرازيق" عن القضبان، للزميل أحمد عبدالفتاح بجريدة الشروق.

12- صحافة الفيديو:

الجائزة الأولى: فيديو أشواك في الأيدي الناعمة للزميلة منة الله حمدي بموقع "اليوم السابع".

الجائزة الثانية: فيديو شريك الجسد للزميلين نهير عبدالنبي ومحمد نبيل بموقع "اليوم السابع".

ثانيًا: مسابقة الجوائز الخاصة

1-جائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة):

فاز بالجائزة موضوع "جنود الله فى سيناء.. 7 أيام على الجبهة" للزميل أحمد عاطف رمضان بجريدة الدستور.

2- جائزة إحسان عبدالقدوس في السبق الصحفي:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة

- وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير لمجلة "الأخبار برايل" بمؤسسة أخبار اليوم التي يرأس تحريرها الزميل أحمد المراغي صاحب فكرة المجلة تقديراً للفكرة والجهد المبذول بها.

3- جائزة أحمد رجب فى الكتابة الساخرة:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادي:

فاز بالجائزة سلسلة مقالات عن الضربية العقارية للزميل شريف رياض بجريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.

5: جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي

الجائزة الأولى: عمود رجل الثقوب السوداء.. وأزمة العقول البيضاء، للزميل إيهاب الحضري بجريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.

الجائزة الثانية: عمود لاجثث للكتبة، وعمود حول تخليد القتلة والخونة والأعداء، للزميل مصطفى عبيد بجريدة الوفد.

6- جائزة محمد عيسى الشرقاوي في التغطية الخارجية:

الجائزة الأولى: موضوع ننفرد بنشر أخطر الوثائق البريطانية السرية " عروبة السادات" للزميل عامر سلطان بمجلة الأهرام العربي – مؤسسة الأهرام.

الجائزة الثانية: موضوع ملف بعنوان "هنا العراق" للزميلة ماجى حامد بمجلة صباح الخير – مؤسسة روز اليوسف.

7- جائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية:

فاز بالجائزة مناصفة كل من موضوع الاتصالات المتكاملة 1+1

8-جائزة حسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية:

فاز بالجائزة تحقيق أرحام موصومة.. جرائم طبية وأخلاقية تمارس ضد متعايشات "الإيدز" الحوامل بفعل انتهاكات دستورية للزميلة رحاب جمعة بجريدة البوابة نيوز.

9- جائزة مصطفى شردي في المقال السياسي:

فاز بالجائزة مقال بناء الدولة العربية في ظل الميليشياوية..هل ثمة أمل؟ للزميل عماد حمدى بجريدة الشروق.

10- جائزة منير كنعان للابداع الفني:

فاز بالجائزة رسم موضوع "دحرجة الأفيال" للزميلة أماني زهران بجريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

11- جائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية:

فاز بالجائزة قصة "لزامًا علينا الرحيل.. آخر أيام مثلث ماسبيرو والمكس" للزملاء أحمد الليثى ومها صلاح الدين بموقع "الخليج 365".

12- جائزة صحافة المرأة

فاز بالجائزة مناصفة كل من موضوع "القصور التشريعى" ..يحرم المطلقات من الحضانة والحجة لم يستدل على الأب للزميلة جهاد عباس بجريدة الوطن... وموضوعي قلبى على ولدي ..حجر وموضوع الاغتصاب الزوجي جريمة خارج إطار القانون للزميلة غادة محمد الشريف بجريدة المصري اليوم .

13- جائزة صحافة البيئة:

الجائزة الأولى: تحقيق خاص من 3 وزرات يكشف أخطر قضية فساد على "الصحراوى" للزميلين دينا عاشور وأحمد ممدوح بجريدة فيتو.

الجائزة الثانية: تحقيق البودرايت" فضلات البشر التي تقتلهم.. رحلة السماد القاتل من محطات الصرف إلى بطون المصريين، للزميل شعبان بلال بجريدة الصباح.

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