البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة تدريس "إكليريكية الأنبا رويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل البابا تواضروس الثاني، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وأعرب البابا عن شكره للأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر ووكيل الكلية، عن فترة إشرافه على الكلية خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أسندت مسؤولية وكالة الكلية لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام والمشرف على كنائس قطاع حدائق القبة.

وناقش قداسته مع أعضاء هيئة التدريس، سُبل تطوير الكلية والمناهج المستخدمة وأساليب التدريس المتبعة وترقية العملية التعليمية واستخدامات التكنولوجيا الحديثة خاصة مع ظروف انتشار جائحة كورونا.