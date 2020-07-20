"الزراعة" و"يونيدو" تطلقان حملة توعوية مصورة لتعزيز التداول الآمن للمبيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع مشروع حياة الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، حملة توعوية مصورة لتعزيز مفهوم مخاطر التطبيق والتداول الآمن للمبيدات في المزارع والمنازل وتشجيع الأسر الريفية المصرية على تبنى ممارسات أكثر أمنًا، وذلك من خلال 20 فيديو رسوم متحركة تتناول هذا الموضوع.

ومن جهته قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن ذلك يأتي في إطار دعم كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات والتعامل المسئول والسليم مع المبيدات وتطبيق سياسات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.

وأشار "عبدالمجيد"، إلى أنه تم التنسيق مع قطاع الارشاد الزراعي، لنشر هذه المواد التوعوية على كافة المستويات، بالمحافظات المختلفة، لتعميم الاستفادة منها، بمديريات الزراعة بالمحافظات وصولا للجمعيات الزراعية بكافة قرى ونجوع مصر.

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ومن جهته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تعتبر مكافحة الآفات من أهم عناصر الإنتاج الزراعي كونها تهدف الي حماية المحاصيل من أضرار الآفات، وتلعب دوراً حيوياً منظومة المكافحة المتكاملة للآفات إلا أنه يجب مراعاة اشتراطات السلامة والآمان والاستخدام الأمثل للمبيدات الكيماوية، وكيفية التخلص من العبوات ومراعاة الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وتقليل متبقيات المبيدات على المحاصيل للحفاظ على صحة المزارع والمستهلك.

وأضاف "عزوز"، أن للأرشاد الزراعي دورًا هامًا في المجال و من هذا المنطلق يتم تعميم تلك المواد المصورة على كافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية، وكافة المستويات لضمان وصولها إلى جموع المزارعين، لافتًا إلى أنه أيضا سيتم من خلال قناة مصر الزراعية، والقنوات التلفزيونية المحلية بث الفيديوهات التوعوية والتي لا تزيد مدة عرض الفيديو الواحد منها عن دقيقة واحدة، وأكد عزوز انه سوف يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا.

وأشار إلى تتناول الفيديوهات بعرض بسيط وبأسلوب موجه شخصية أحد المزارعين الذي يرتكب أخطاء وسوء استخدام للمبيدات في مزرعته او منزله و عاقبة سوء الاستخدام عليه وعلى أسرته وعرض التحذير المناسب لتلافي سوء الاستخدام والضرر الذي يحدث له وللبيئة.