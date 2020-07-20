محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): بمناسبة مرور 60 عامًا على انطلاق البث التليفزيونى بمصر، توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص التهنئة للهيئة الوطنية للإعلام وجميع العاملين بماسبيرو. وأكد المجلس أن ماسبيرو هو قلب الإعلام النابض والذراع الطولى له. وقال المجلس إنه على يقين بأن ماسبيرو يمتلك المقومات التي يستطيع بها استعادة دوره بقوة، وتحقيق التأثير المرجو والمنافسة الشريفة. وتمنى المجلس بهذه المناسبة، أن يعود لماسبيرو القوة والريادة في نشر الوعي بمصداقية وحرفية ومهنية، من خلال عملية التطوير والتحديث لآليات العمل وتجويد المحتوى التي يشهدها ماسبيرو الآن.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأعلى للإعلام في ذكرى 60 عامًا على البث التلفزيوني: ماسبيرو يستطيع استعادة دوره بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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