شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان» يجرى فحوصات طبية وتأجيل زيارة «الكاظمى» لـ«المملكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الديوان الملكى السعودى، أمس، أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصى فى العاصمة الرياض، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، جراء وجود التهاب فى المرارة، بينما أعلن وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أنه تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى للسعودية، والتى كانت مقررة، أمس، وهى الأولى من نوعها منذ تسلمه مهام منصبه فى مايو الماضى.

وأعلن الديوان الملكى، فى بيان: «دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 84 عاما، مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة».

وفى الوقت نفسه، قال وزير الخارجية السعودية، على «تويتر»، إنه إدراكا لأهمية زيارة الكاظمى وللرغبة فى نجاحها قررت القيادة السعودية، بالتنسيق مع الأشقاء فى العراق، تأجيل الزيارة، وكتب الوزير فى تغريدة على «تويتر»: «تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقى زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة فى توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا فى العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاى خادم الحرمين الشريفين من المستشفى».

ومن جانبه، أكد وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن بلاده تتطلع لزيارة الكاظمى الذى أراد أن تكون السعودية وجهته الأولى، وأضاف الجبير أن لدى السعودية والعراق رغبة مشتركة فى تعزيز العلاقة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن علاقة البلدين كانت شهدت نموا فى كافة المجالات. وأكد نائب وزير الدفاع السعودى، الأمير خالد بن سلمان، أهمية العراق بالنسبة للمملكة والعكس، وقال فى تغريدة على «تويتر»: «يمثل العراق بعداً استراتيجياً هاماً للمملكة والعكس، لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطةً أولى فى جدول زيارات الكاظمى، وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج خادم الحرمين من المستشفى، لمنحها المكانة اللائقة التى تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع»، كما أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقى أنه تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان. وأكد الكاظمى فى اتصال هاتفى مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، تمنياته الحارة لخادم الحرمين الشريفين بالصحة والسلامة وللشعب السعودى دوام الازدهار.

وكان مقررا أن يقوم الكاظمى، أمس، بزيارة السعودية فى أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه، على رأس وفد يضم وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية، وبعدها إيران والولايات المتحدة. وكانت بغداد اقترحت على السعودية حزمة من المشروعات التى تركز على الطاقة والبنية التحتية الأخرى، وإعادة فتح معبر عرعر الحدودى بين البلدين.

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