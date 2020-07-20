شكرا لقرائتكم خبر عن «المستقبل للتنمية العمرانية» تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ«تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة المستقبل للتنمية العمرانية، المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، التبرع لصندوق تحيا مصر 5 ملايين جنيه لمواجهة الأزمات.

وأشاد المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، بكافة الإجراءات الاحترازية والتيسيرات التى اتخذتها الدولة لمساندة الاقتصاد المصرى للتغلب على كافة التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وكذلك فى الحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكداً أن كل الإجراءات التى تم اتخاذها توضح استعداد الدولة بكافة أجهزتها لاتخاذ القرارات المناسبة من إجراءات لتجاوز كافة العقبات التى تواجه البلاد.

وتابع: «انطلاقا من مسؤولية الشركة والدور الذى يقع على عاتقها فى المشاركة فى دعم وتطوير المجتمع، وخاصة فى الوقت الراهن فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد فاتخذنا القرار وبموافقة مجلس إدارة الشركة ومساهميها للتعاون مع (صندوق تحيا مصر) نظراً للدور الكبير والفعال الذى يقدمه الصندوق فى العديد من المجالات، وتم الاتفاق على توجيه هذا التبرع لمواجهة الأزمات فى مصر ودعم الأسر الأولى بالرعاية».

ومن جانبه أعرب تامرعبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، عن شكره وتقديره لشركة المستقبل على هذه المساهمة، حيث يوضح ذلك دور الشركة الفعال فى مجال المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن أنه يظهر تقدير الشركة للدور الكبير الذى يقوم به صندوق تحيا مصر فى مواجهة الكوارث والأزمات. يذكر أن صندوق تحيا مصر دشَّن مبادرة «نتشارك هنعدى الأزمة» لمعاونة الدولة فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ونجحت المبادرة فى توفير آلاف المستلزمات الطبية.

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