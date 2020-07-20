شكرا لقرائتكم خبر عن الفصل في طعنين لوقف «الانتخابات» في جلسة مسائية للإدارية العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، طعنين خاصين بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث استمرت جلسة النظر فيهما، حتى مثول الجريدة للطبع.

طلب الطعن الأول وقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 9 أغسطس المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار مقدم الطعن «محام» إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين؛ فصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتعليق ـ مؤقتًا ـ جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين أو التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر.

أما الطعن الثانى فأقامه الممثل القانونى لحزب الثورة وطلب فيه وقف تنفيذ قرار استبعاد مرشحى الحزب من خوض الانتخابات بنظام القائمة وعدم إدراجهم بجداول المرشحين لخوض غمار تلك الانتخابات لعدم الاعتداد بوجود هذا الحزب الذين طلبوا خوض الانتخابات باسمه.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعنين لآخر الجلسة لإصدار حكمها فيهما بعد سماعها لمرافعة الدفاع وتقديم كل طرف ما لديه من مذكرات ومستندات خاصة بطعنه.

وفى سياق آخر، أجلت محكمة القضاء الإدارى أمس 13 طعنا على قرارات استبعاد مرشحين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ لجلسة غدا لتقديم مذكرات ومستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب، رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.

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كانت المحكمة قد تلقت 35 طعنا منذ فتح باب تلقى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد، الماضى، جميعها خاصة باستبعاد مرشحين من خوض الانتخابات وعدم إدراجهم فى جداول المرشحين للانتخابات.