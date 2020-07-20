شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى للاتصالات»: إطلاق عرض بـ50 ضعف شحن الرصيد إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، الإجراءات التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نحو التحول الرقمى.

وقال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلال الاجتماع، إنه تم التنسيق مع الشركات لإطلاق عرض 30 ضعف شحن الرصيد إلكترونيا والموافقة على العروض التى تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون عند الشحن إلكترونيا وزيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه وإتاحة خدمات السحب والإيداع باستخدام ماكينات الصراف الآلى مجانا. وشدد على أن الاتصالات هى أساس للتطبيقات التكنولوجية المختلفة لخدمة المواطن وقطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم ولتحقيق توجهات الدولة فى التحول الرقمى وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد، مؤكداً دور الاتصالات فى دعم القطاعات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية.

واستعرض «الجمل» إجراءات تيسير فتح محفظة إلكترونية لدى شركات المحمول دون الحاجة للذهاب لفروع الشركات، مشيراً إلى إتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانا ما أدى إلى زيادة عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة جديدة خلال شهرين وإلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة 50 جنيها وما فوقها.

وتابع أن المؤشرات وأرقام مشتركى خدمات الاتصالات المختلفة من خدمات التليفون المحمول وصلت إلى 95.7 مليون مشترك وخدمات التليفون الأرضى9.1 مليون مشترك وخدمات الإنترنت الأرضى 7.24 مليون مشترك وخدمات الإنترنت عبر المحمول 42 مليون مشترك، كما تضمن العرض عدد محطات تغطية توافقية للمحمول التى بلغت 26107 محطة توافقية بزيادة قدرها 2407 محطة توافقية خلال العام الأخير.

وعرض الجمل دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى دعم نشر خدمات الاتصالات فى جميع أنحاء الجمهورية سواء الطرق الجديدة والمناطق الحدودية والمدن والمناطق العمرانية الجديدة من خلال صندوق الخدمة الشاملة، حيث تم إنفاق نصف مليار جنيه لتغطية 36 طريقا قوميا/استراتيجيا، بالإضافة إلى 11 منطقة ليست ذات عائد اقتصادى، كما تم تخصيص 1.75 مليار جنيه من صندوق الخدمة الشاملة لتغطية 60 موقعا ما بين منطقة وطريق خلال الفترة المقبلة.

وقال «الجمل» إن الجهاز تلقى 52038 شكوى وقام بحل 97% منها خلال الربع الأول من العام 2020.

Advertisements