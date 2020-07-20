شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مهلة 3 شهور لتركيب «الملصق الإلكترونى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت وزارة الداخلية، مالكى السيارات بكافة أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وتغيير اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) إلى اللوحات الجديدة المؤمنة (حروف وأرقام) دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.

وقالت الوزارة، فى بيان، أمس: «فى إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة، تهيب الوزارة بمالكى المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة، حتى فى حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى، ويقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التى قامت بتركيب الملصق الإلكترونى، خلال مهلة مدتها 3 أشهر تبدأ من أمس، يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين».

وأضافت: «عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة، أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة، وبالنسبة لمالكى المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة 5 مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة».