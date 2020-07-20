شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: إثيوبيا بدأت الملء الفعلي لسد النهضة رغم نفيها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن الصور المتداولة لمخزون سد النهضة أو النيل الأزرق تؤكد أن إثيوبيا بدأت الملء الفعلي لسد النهضة، رغم زعمها أنه تجميع لمياه الأمطار، ويؤكد أن السودان لا تنسق نهائيًا مع إثيوبيا لدرجة أنها لم تتمكن من تشغيل سدودها، ونتج عن ذلك نقص مياه الشرب وخروج بعض محطات المياه عن الخدمة بالسودان.
وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TEN»، اليوم الاثنين، أن اجتماع قادة الاتحاد الأفريقي غدًا سيدور حول نتائج المفاوضات السابقة، وما نجم عنها من عدم حدوث تفاهم بسبب تعنت البعض.
وأكد وزير الري الأسبق أن فشل مفاوضات سد النهضة سببه التعنت الإثيوبي، رغم أن المفاوض المصري والسوداني أبديا مرونة كاملة، مشددًا على ضرورة وضع اتفاقية ملزمة بجميع بنودها فنيًا وقانونيًا.
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