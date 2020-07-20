شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بتفعيل «منظومة إدارة المخلفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محسن سميكة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث اطلع الرئيس على آخر مستجدات «الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة»، وذلك فى إطار البرنامج الشامل الذى يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة وهى البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسى.

ووجه الرئيس فى هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن وزيرة البيئة أوضحت أنه جارٍ العمل بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل المنظومة فى أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، مؤكدة أن هناك تقدماً مستمراً فى إجراءات الخطة التنفيذية والتى تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلاً عن رفع الوعى البيئى لدى المواطنين.