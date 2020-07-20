شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تخفيض رسوم دخول المحميات 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قراراً بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد وكذلك رحلات اللنشات اليومية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية وتم تعميمه على جميع الغرف المعنية وأعضائها.

وأكدت «فؤاد» أن هذا القرار يأتى فى ضوء اتجاه الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة حركة السياحة والسياحة البيئية بالإضافة إلى الوقوف مع العاملين بالقطاع السياحى فى الأزمة الراهنة، والتى فرضت توقف السياحة بشكل كامل لفترة ويتواكب ذلك مع إصدار وزارة البيئة عددا من الأدلة الإرشادية للإجراءات الاحترازية للعاملين بالقطاع السياحى فى ظل التعايش مع الأزمة وكيفية التعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية فى المراكب ودعم قطاع السياحة فى تنفيذ الأدلة الإرشادية خلال الفترة المقبلة لضمان سلامة السائحين والأنظمة البيئية.

وأشارت إلى ان هذا القرار ينظم أيضا رسوم رحلات السفارى، حيث يسمح بتحصيل رسم مجمع أسبوعى للفرد برحلات سفارى محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضحت «فؤاد» أن الوزارة تقوم من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر والذى تنفذه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بوضع مجموعة من المعايير البيئية للمنشآت الفندقية من أجل تقليل الأثر البيئى ولتأهليهم لسوق السياحة الخضراء، بالإضافة إلى وضع استراتيجية السياحة المستدامة.