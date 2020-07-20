شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 8466 طلبًا إلكترونيًا لحجز وحدات «سكن ودار مصر وجنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن 8466 مواطنًا سجلوا بياناتهم، و330 رفعوا أوراقهم على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك فى اليوم الأول لحجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، JANNA»، موزعة على 13 مدينة جديدة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطى الدخل.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية بالتعاون بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين من متوسطى الدخل بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100 متر مربع و150 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، وذلك لإتاحة التمويل لمتوسطى الدخل بسعر عائد 8% متناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقارى.

وأوضحت أن عدد الوحدات المطروحة بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات: وهى (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الشرقية - أسيوط - دمياط - المنيا - قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر - سكن مصر - JANNA)، حيث يتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصرى، بمشروع «دار مصر»، بـ 4 مدن جديدة (15 مايو - العاشر من رمضان - السادات - حدائق أكتوبر)، ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 - 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصرى، بمشروع «JANNA»، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر - العبور - دمياط الجديدة - الشيخ زايد)، كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصرى، بمشروع «سكن مصر»، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط - القاهرة الجديدة).

وأضافت «عبدالحميد» أنه تم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الـ3، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الإلكترونى بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من أمس الأول حتى الخميس.

وأكدت أن التقديم يتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، بالدخول على الموقع الإلكترونى للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على «تسجيل» من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذى قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظرًا لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب).

وتابعت أن الرسالة تتضمن رقمًا كوديًا، يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط فى ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أن مبالغ مقدم جدية الحجز تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات JANNA، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتم سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى - إن وجدت.

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وأوضحت أن ذلك يتم بإحدى وسائل السداد التالية: (ACH) عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقمًا يُمثل الرقم القومى للمتقدم صاحب الطلب، أو سويفت كود عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان - فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقمًا يُمثل الرقم القومى للمتقدم صاحب الطلب، أو تحويل داخلى من أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، أو نقدًا فى أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان، مؤكدة أن يتضمن السداد النقدى أو التحويل باسم المتقدم صاحب الطلب (رباعيا)، ورقم بطاقة الرقم القومى للمتقدم صاحب الطلب (14 رقما سارية)، ورقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب.