شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الهجرة والإعلام والصحة يبحثون مع نظرائهم اليمنيين الملفات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى عدد من وزراء حكومتى مصر واليمن، أمس، لمناقشة الملفات المشتركة وذلك فى إطار المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمنى الدكتور معين عبدالملك، التى تستهدف مزيدا من التعاون الثنائى بين البلدين.

واستقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزير المغتربين اليمنى؛ علوى بافقيه، لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى ملفات الهجرة والمغتربين، حيث قالت الوزيرة إن ملف المغتربين والمهاجرين يشهد تعاونًا مستمرًا بين الجانبين.

من جانبه، أكد وزير المغتربين اليمنى أن ملف المغتربين والمهاجرين ضمن الملفات الهامة التى تبحثها حكومتى البلدين، خاصة أن مصر تعد أكثر رابع دولة من حيث هجرة اليمنيين ولديها نحو مليون يمنى يعيشون على أرضها، كما أنها نجحت فى ملف المغتربين، بما يدفع لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى هذا الملف.

كما استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، نظيره اليمنى معمر الإريانى والوفد المرافق له فى مقر الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أوضح «هيكل» موقف مصر الواضح مع الحكومة الشرعية باليمن والاستعداد لتقديم المساعدات فى كافة المجالات للأشقاء باليمن.

وأكد «هيكل» استعداد وزارة الدولة للإعلام لتقديم مختلف الدورات التدريبية للإعلاميين الأشقاء فى اليمن مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة فى هذا الشأن.

كما استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الدكتور ناصر باعوم، وزير الصحة اليمنى لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجال الصحة، ونقل خبرات مصر فى عدد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية فى القطاع الصحى إلى الجانب اليمنى.

ووجهت الوزيرة بزيادة برامج المنح العلاجية للأشقاء اليمنيين، وتقديم التيسيرات لمن يتلقون الخدمات الطبية بجميع المستشفيات فى مصر، لافتة إلى أن هناك أكثر من مليون مواطن يمنى مقيم على أرض مصر يحصلون على جميع الخدمات الطبية بالمستشفيات التابعة للوزارة أسوة بالمصريين.

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وناقش الوزيران سبل زيادة الفرص التدريبية للأطباء اليمنيين بمصر، واتفقا على زيادة عدد الملتحقين من الأطباء اليمنيين بنظام الزمالة المصرية.

كما وجهت الوزيرة باستقبال جميع المرضى من الأشقاء القادمين من اليمن بمكاتب السياحة العلاجية بالمطارات، لتتم إحالتهم فى نفس اليوم للمستشفيات لبدء تلقيهم الخدمة الطبية فور وصولهم، من جهة أخرى، استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناولا آخر المستجدات على الساحة اليمنية.