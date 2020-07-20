شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: الجيش المصري خير أجناد الأرض ولو كره الكارهون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الإفتاء المصرية إن النبي محمد (ص) شهد لجيش مصر وجندها بالخيرية والنجاة من الفتن.

وأوضحت الدار، في مقطع فيديو «جرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار وبثته على صفحتها على «فيسبوك»، أن الرسول قال في حقهم «إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا.. فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبوبكر ولم ذلك يا رسول الله؟.. قال (صلى الله عليه وسلم) لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».

وأشارت الدار إلى أن النبي (ص) قال في نجاة جند مصر من الفتن: «ستكون فتنة أسلم الناس فيها، أو قال لخير الناس فيها الجند الغربي. قاصدا أبناء الجيش المصري».

وشاركت الدار في هاشتاج «#كلنا_الجيش_المصري»، موضحة أنه خير أجناد الأرض ولو كره الكارهون، مضيفة أن «جند مصر وشرطتها هم الآباء والأبناء والإخوة، حفظ الله بهم البلاد والعباد من شر الخراب وصان بهم الأعراض والممتلكات ومستقبل الأبناء».

وأوضحت دار الإفتاء أن أبطال الجيش والشرطة يرابطون في سبيل الله يقدمون أرواحهم وأجسادهم ثمنا لنأمن في بيوتنا وحياتنا لتستمر الحياة فهم صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان ورفع معالم الإسلام.

ووجهت الدار نداء إلى المرابطين من القادة والجنود المصريين في الجيش والشرطة قائلة: «أيها القائد والجندي المرابط حفظك الله وسدد خطاك حتى تظل مصر وطنا قويا آمنا».

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