شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دستوري: يحظر على النواب إفشاء تفاصيل جلسة تفويض القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحفاظ على الأمن القومي واجب دستوري.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «القائد الأعلى للقوات المسلحة لا يرسل قوات خارج الحدود إلا بعد موافقة مجلس النواب»، مشيرا إلى أن مجلس الدفاع الوطني درس أمر تفويض القوات المسلحة بإرسال قوات أمس.

وأشار إلى أن سرية جلسة النواب التي نفذت اليوم خلال مناقشة تفويض القوات المسلحة بإرسال قوات خارج الحدود منصوص عليها في اللائحة الداخلية، مؤكدا أن الدستور يلزم كل الأطراف التي حضرت مناقشة تفويض القوات المسلحة بعدم إفشاء ما دار خلالها بأي وسيلة.

وأوضح أن العديد من وكالات الأنباء العالمية أكدت نقل عناصر داعشية من سوريا إلى ليبيا بواسطة تركيا، وهو ما يعتبر تهديدا لمصر.

وأشار إلى أن التفويض لم يحدد التوقيت ويترك للقيادة مراعاة الاعتبارات الأمنية، مؤكدا أن تركيا لن تستطيع الاقتراب من الأمن القومي المصري.

Advertisements