شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الغد ترصد: الأسطول المصري من أضخم 7 أساطيل حربية في العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت قناة الغد عن ترتيب القوات البحرية المصرية، حيث أكدت أن البحرية المصرية احتلت المرتبة السابعة عالميًا في الأساطيل الحربية خلال عام 2020، وذلك بأسطول قوامه 316 قطعة حربية متنوعة، بحسب ما رصده موقع «جلوبال فير بور» الأمريكي.

وأضاف تقرير قناة الغد، أن الأساطيل البحرية تعد رمزاً لقوة الدولة وقدرتها على بسط سيطرتها في مياهها الإقليمية وخارجها، وتتسابق الدول الكبرى في تزويد أساطيلها الحربية بأحدث التقنيات العسكرية، والتي تشمل وسائل رصد وتسليح وقدرة على المناورة.

ورصد «جلوبال فير بور» أضخم 7 أساطيل حربية في العالم في عام 2020، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية احتلت المقدمة بأسطول يحوي 984 قطعة حربية متنوعة، يليها الصين بأسطول قوامه 777 قطعة بحرية حربية متنوعة.

وفي المركز الثالث حلت روسيا الاتحادية بأسطول حربي قوامه 603 قطع بحرية متنوعة، تلتها الولايات المتحدة بأسطولها الذي يحوي 490 قطعة بحرية، وفي المركز الخامس حلت كولومبيا بأسطول يضم 453 قطعة، واحتلت إيران المركز السادس بأسطول يحوي 398 قطعة بحرية.

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